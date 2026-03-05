Fortes perturbations sur le rail bruxellois ce week-end : la jonction Nord-Midi pratiquement à l’arrêt

Le trafic ferroviaire sera fortement perturbé à Bruxelles-Central et Bruxelles-Nord ce week-end. La SNCB prévoit une offre de transport alternative.

Les voyageurs de la SNCB devront adapter leurs trajets les 7 et 8 mars. En raison d’importants travaux menés par Infrabel, la jonction Nord–Midi sera en grande partie à l’arrêt.

Concrètement, quatre des six voies seront mises hors service du samedi à l’aube au dimanche soir sans interruption, ce qui perturbera fortement la circulation des trains entre les principales gares bruxelloises, notamment Bruxelles-Midi et Bruxelles-Central. La situation sera particulièrement compliquée à Bruxelles-Nord, où le nombre de voies disponibles sera fortement réduit.

Les équipes d’Infrabel profiteront de cette interruption pour remplacer trois kilomètres de rails en fin de vie et des câbles de caténaires qui alimentent les trains en électricité. Plusieurs dizaines de techniciens travailleront jour et nuit aux abords de Bruxelles-Nord, notamment en direction de Schaerbeek.

La SNCB prévient que la plupart des trains ne s’arrêteront pas à Bruxelles-Central et Bruxelles-Nord. Certaines liaisons seront déviées ou limitées à Bruxelles-Midi, Schaerbeek ou Jette. Les voyageurs pourront également utiliser leur titre de transport pour prendre un bus ou un tram de la STIB.