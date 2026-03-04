Perturbations sur le rail bruxellois après un vol de câbles

La circulation sur le rail en région bruxelloise est perturbée mercredi matin en raison d’un vol de câbles survenu pendant la nuit vers la gare d’Evere, signale Infrabel.

En conséquence, les circulations se font sur une seule voie sur la ligne entre les gares de Haren et Bruxelles-Luxembourg, ce qui entraîne retards et suppressions de trains.

Les équipes d’Infrabel sont attelées à effectuer les réparations nécessaires. La fin des perturbations est estimée entre 08h00 et 09h00, selon le site internet de la SNCB.

Belga