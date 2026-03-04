 Aller au contenu principal
BX1

Perturbations sur le rail bruxellois après un vol de câbles

La circulation sur le rail en région bruxelloise est perturbée mercredi matin en raison d’un vol de câbles survenu pendant la nuit vers la gare d’Evere, signale Infrabel.

En conséquence, les circulations se font sur une seule voie sur la ligne entre les gares de Haren et Bruxelles-Luxembourg, ce qui entraîne retards et suppressions de trains.

Les équipes d’Infrabel sont attelées à effectuer les réparations nécessaires. La fin des perturbations est estimée entre 08h00 et 09h00, selon le site internet de la SNCB.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales