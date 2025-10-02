Formation bruxelloise : les six continuent à débroussailler le terrain avant d’envisager une entrée en conclave

Les six partis (MR-Les Engagés-PS; Groen-Open Vld-Vooruit) invités à plancher sur un projet de budget pour la Région-capitale, se sont retrouvés jeudi après-midi au Brussels Info Place (BIP) pour tenter de trouver un terrain d’entente autour de l’objectif d’économies d’un milliard d’euros à l’horizon 2029 et d’un projet de budget pour la Région bruxelloise.

Ils tentent toujours de s’accorder sur un cadre de base pour entrer à proprement parler en conclave. Ce cadre doit comprendre le montant de départ du calcul d’économies d’un milliard d’euros. Au départ des discussions, l’écart entre les positions les plus extrêmes s’élevait à quelques centaines de millions d’euros. Ce cadre comprend aussi la proportion d’efforts à faire en termes de dépenses et de recettes.

On a appris à ce propos que le formateur MR David Leisterh avait transmis aux délégations une nouvelle proposition.

Mercredi, les délégations se sont vues ensemble après une séquence d’échanges bilatéraux mardi. Mais certaines séquences de la réunion de mercredi ont nécessité des phases bilatérales également. .

La discrétion reste toujours de mise

A leur arrivée au BIP, plusieurs participants se montraient plutôt positifs à propos du climat des échanges et sur le fait que ces échanges se poursuivaient.

La question de la majorité flamande côté néerlandophone n’est pas tranchée. En cas de discussions ultérieures pour la formation d’un gouvernement, Groen, Vooruit et l’Open Vld (8 sièges néerlandophones sur 17) n’auraient pas le nombre de voix requis pour constituer une majorité dans le groupe néerlandophone. Il leur manquerait un siège que peut leur procurer le CD&V en cas de participation.

Belga – Photo : Belga