Formation bruxelloise : les négociateurs se sont quittés dans la nuit, sans accord

Le formateur bruxellois David Leisterh (MR) et les négociateurs des six partis -engagés depuis plusieurs semaines dans des échanges pour tenter d’établir un budget 2026 pour la Région bruxelloise, assorti d’un plan d’économies à hauteur d’un milliard d’euros d’ici 2029 – se sont quittés vendredi matin, à 01h00, sans accord, a indiqué M. Leisterh à l’issue de la réunion.

Ils étaient réunis depuis 16h30. L’objet de la réunion: la “Best And Final Offer” (BAFO) présentée mercredi par le formateur bruxellois.

Il semble que la tension entre le MR et le PS, les deux composantes politiques des six les plus représentées sur l’échiquier politique bruxellois et aux marqueurs idéologiques significativement différents ait été par moments élevée au cours de la réunion. En cause, toujours, un écart dans l’analyse des composantes de base du calcul du milliard d’économies à réaliser d’ici 2029 et qui fait craindre au PS que l’ardoise ne grimpe de facto de 300 millions d’euros supplémentaires. Le MR ne partage nullement cette analyse.

Selon une source proche des négociateurs, David Leisterh a proposé que sa note “finale” serve de cadre et que si un parti veut une adaptation, il propose une manière de la compenser. Par exemple, si on veut supprimer une mesure d’économie en dépenses, il faut en avancer une autre en compensation. Le formateur semble vouloir attendre ces propositions dans les prochaines heures.

C’est de cet exercice que dépendra la suite des opérations.

