Formation bruxelloise : les Engagés assurent de leur “entière disponibilité” à négocier

Le président des Engagés, Yvan Verougstraete, a salué dimanche l’initiative de son homologue du MR pour relancer des négociations pour la formation d’une nouvelle majorité en Région Bruxelles-Capitale.

“Depuis le début de cette crise institutionnelle, Les Engagés ont toujours fait le choix de la responsabilité et de la recherche de solutions. Nous confirmons donc évidemment notre entière disponibilité pour participer à des discussions et nous mettrons toute notre énergie pour aider à ce qu’elles soient constructives, loyales et orientées vers l’intérêt général”, a commenté sur X M. Verougstraete après l’invitation à négocier lancée un peu plus tôt par M. Bouchez.

“Après plus de 600 jours sans gouvernement de plein exercice en Région bruxelloise, une dynamique politique nouvelle semble enfin émerger. Une majorité claire se dégage, avec côté francophone le MR, le PS et Les Engagés, et côté néerlandophone Groen, Vooruit, Anders et le CD&V. Tous sont disposés à reprendre les négociations et à tenter de former un gouvernement en s’appuyant sur le travail déjà accompli”, commente le président des Engagés.

“Je salue la relance du dialogue entre les partenaires. Bruxelles ne peut plus se permettre l’immobilisme : il est temps de transformer le dialogue en décisions concrètes. (…) Le moment est venu de dépasser les blocages et pour chacun d’accepter les compromis et de prendre pleinement ses responsabilités afin de permettre enfin à la Région de se doter d’un exécutif opérationnel, au service des Bruxelloises et des Bruxellois”, a-t-il conclu.

