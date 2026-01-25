Formation bruxelloise : le PS reste disponible pour toute initiative

La formation d’un gouvernement bruxellois reste dans l’impasse. Mardi, le formateur Yvan Verougstraete (Les Engagés) a annoncé sa démission, constatant l’impossibilité de dégager une majorité viable. À ce rythme, la Région bruxelloise pourrait bientôt dépasser la barre symbolique des 600 jours sans gouvernement de plein exercice.

“Nous sommes disponibles depuis le premier jour pour travailler toutes les options, que ce soit à droite, à gauche ou au centre”, affirme Martin Casier, vice-président du PS au Parlement bruxellois. “Nous allons continuer à travailler pour éviter que la situation ne s’aggrave, notamment en poursuivant le travail parlementaire.”

L’annonce du retrait de l’Open Vld a toutefois marqué un tournant. “Cela a été un véritable coup de massue. Nous devons réorganiser les choses dans les jours qui viennent”, reconnaît-il. Le PS confirme vouloir chercher “des partenaires de bonne volonté pour trouver la meilleure voie possible”.

Interrogé sur l’éventualité d’un dialogue avec la Team Fouad Ahidar, Martin Casier ne l’exclut pas d’office : “Si l’on demande une majorité flamande, la bonne chose à faire, c’est d’aller à la table. Le CD&V permettait d’avoir cette majorité. Si certains ne sont pas venus, ce sont eux qui ont rendu impossible la constitution d’une majorité néerlandophone.”