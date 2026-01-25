 Aller au contenu principal
Formation bruxelloise : le PS reste disponible pour toute initiative

La formation d’un gouvernement bruxellois reste dans l’impasse. Mardi, le formateur Yvan Verougstraete (Les Engagés) a annoncé sa démission, constatant l’impossibilité de dégager une majorité viable. À ce rythme, la Région bruxelloise pourrait bientôt dépasser la barre symbolique des 600 jours sans gouvernement de plein exercice.

► Revoir | “Nous n’avons pas pu rassembler une majorité pour commencer les négociations”: Yvan Verougstraete renonce

“Nous sommes disponibles depuis le premier jour pour travailler toutes les options, que ce soit à droite, à gauche ou au centre”, affirme Martin Casier, vice-président du PS au Parlement bruxellois. “Nous allons continuer à travailler pour éviter que la situation ne s’aggrave, notamment en poursuivant le travail parlementaire.”

L’annonce du retrait de l’Open Vld a toutefois marqué un tournant. “Cela a été un véritable coup de massue. Nous devons réorganiser les choses dans les jours qui viennent”, reconnaît-il. Le PS confirme vouloir  chercher “des partenaires de bonne volonté pour trouver la meilleure voie possible”.

Interrogé sur l’éventualité d’un dialogue avec la Team Fouad Ahidar, Martin Casier ne l’exclut pas d’office : “Si l’on demande une majorité flamande, la bonne chose à faire, c’est d’aller à la table. Le CD&V permettait d’avoir cette majorité. Si certains ne sont pas venus, ce sont eux qui ont rendu impossible la constitution d’une majorité néerlandophone.”

■ Interview de Martin Casier (PS), député bruxellois au micro de Jamila Saïdi M’Rabet

