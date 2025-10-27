Formation bruxelloise : le PS demande à David Leisterh de reprendre les discussions “sans délai”

Le PS a pressé lundi le formateur bruxellois David Leisterh (MR) de reprendre “sans délai” les discussions pour l’élaboration d’un budget 2026 pour la Région capitale.

“Depuis vendredi dernier, le formateur David Leisterh est en possession de l’ensemble des remarques et réactions qu’il a sollicitées sur sa dernière proposition“, fait valoir le PS bruxellois, qui dit avoir marqué son accord sur 85% de son contenu et fait part de ses alternatives pour les 15% restants .

“Constatant la rupture du dialogue depuis vendredi et l’absence d’initiatives nouvelles dans le chef du formateur, le PS demande à ce que les discussions reprennent sans délai pour doter la Région d’un budget crédible pour les années 2026 et suivantes et qui soutienne un gouvernement de plein exercice et un cap clair à Bruxelles“, ajoutent les socialistes bruxellois.

Le formateur avait déposé devant ses partenaires la semaine dernière sa “best and final offer” pour la confection du budget régional bruxellois pour 2026, sans emporter toutefois de soutien unanime.

Les six partis autour de la table s’étaient quittés vendredi matin sans accord. Les négociateurs ne se sont plus revus depuis.

Selon Le Soir de ce lundi, le libéral a décidé de prendre un ou deux jours de réflexion.

Belga – Photo : Belga