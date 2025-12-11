Le gouvernement en affaires courantes veut tout faire pour ramener le déficit sous le milliard, assure le ministre des finances

Le gouvernement bruxellois en affaires courantes entend tout mettre en œuvre afin de ramener le déficit en dessous du milliard en 2026, a affirmé jeudi le ministre bruxellois des Finances Dirk De Smedt (Open Vld)

Le ministre a également souligné que le budget de l’année qui s’achève sera exécuté conformément aux engagements. Il l’a dit au Parlement régional en répliquant au débat sur la nouvelle tranche de douzièmes provisoires projetée pour les trois premiers mois de 2026, en l’absence persistante de gouvernement de plein exercice.

Dirk De Smedt a également souligné que le budget de l’année qui s’achève sera exécuté conformément aux engagements. “Cela nous permet déjà de réduire le déficit de plus de 350 millions d’euros, pour le ramener à 1 milliard 241 millions d’euros“, a-t-il précisé.

Pour pouvoir tout mettre en œuvre afin de ramener le déficit en dessous du milliard en 2026, le gouvernement Vervoort demande au Parlement d’accepter 1,4 milliard d’euros de moins d’autorisations d’engagement qu’il ne l’avait fait pour 2025, a-t-il détaillé.

Selon lui, le projet d’ordonnance sur la table mise sur des douzièmes provisoires stricts, soit le minimum indispensable pour permettre à la Région de continuer à remplir ses missions essentielles.

“Les douzièmes provisoires demandés ne constituent en aucun cas un chèque en blanc. Ils lient le gouvernement de manière stricte au dernier budget démocratiquement approuvé – celui du budget initial 2024 – et ils nous imposent discipline, transparence et retenue“, a-t-il également mis en exergue.

D’après M. De Smedt, les mécanismes de contrôle ont été renforcés. L’Inspection des Finances joue ainsi un rôle accru. Les délégations accordées aux fonctionnaires dirigeants ont été limitées et leurs responsabilités en matière d’exécution budgétaire renforcées. Le monitoring des dépenses est “plus fréquent, plus rigoureux et plus cohérent“.

“Il n’y a donc aucun espace pour un dérapage“, a-t-il conclu.

