Formation bruxelloise : la Fédération des soins palliatifs dénonce une grave situation de “rupture”

La Fédération bruxelloise pluraliste de soins palliatifs et continus alerte mercredi les autorités régionales sur les conséquences de l’absence d’un gouvernement de plein exercice. Elle estime que les équipes de soins palliatifs à domicile sont “au bord de la rupture” faute de moyens et de financements suffisants alors que la demande est en pleine croissance.

“Pour la première fois depuis leur création, les équipes ne peuvent plus répondre à toutes les demandes”, alerte la Fédération. “En 2024, les équipes bruxelloises spécialisées en soins palliatifs à domicile ont déjà dû assumer plus du tiers de leurs prises en charge sur fonds propres pour ne laisser personne sans aide, sur un total de 2.204 patients accompagnés.”

Entre 2024 et 2025, le nombre de patients non accompagnés faute de moyens a augmenté de 210%. “Ce chiffre révèle une crise silencieuse qui a laissé près de 200 patients dans la souffrance, sans soutien spécialisé, alors même que les besoins explosent. Et le silence politique devient assourdissant”, dénonce la Fédération bruxelloise.

La Fédération insiste sur son rôle essentiel dans la chaîne de soin et rappelle que les soins palliatifs ne sont pas un privilège mais un droit fondamental inscrit dans la loi belge.

“Il est urgent que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et garantissent aux équipes de terrain les ressources nécessaires pour poursuivre leur mission : accompagner chaque personne, chaque famille, avec compassion et humanité, jusqu’au dernier moment”, conclut la Fédération.

Belga