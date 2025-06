Formation bruxelloise : “Je pensais que c’était un grand homme”, réagit Fouad Ahidar aux propos de Yvan Verougstraete

Invité dans Bonjour Bruxelles, le député bruxellois Fouad Ahidar a réagi aux discussions en cours pour former une majorité progressiste à Bruxelles.

Si le PS évoque une coalition à gauche (Ecolo, PTB, Vooruit, Team Ahidar), Fouad Ahidar reste prudent : “Je ne sais pas si c’est sérieux ou une diversion. Moi, je construis un parti, je dois avancer.” Il confirme des réunions bilatérales avec le PS, et l’existence de discussions préparatoires à six : “La première note tient la route. On a un groupe de réflexion, on est ouverts à écouter”.

Sur les tensions autour d’une alliance avec le PTB, il estime que des compromis sont possibles. “Même les Verts sont prêts à revoir leur note sur Good Move. Nous, on défend la liberté de culte, pas plus”, précise Fouad Ahidar.

Récemment, le président des Engagés, Yvan Verougstraete, a appelé les libéraux à “accepter” de former une coalition avec les écologistes et les socialistes. À travers cet appel, celui-ci écarte la possibilité de gouverner avec la Team Fouad Ahidar en raison du positionnement “conservateur et religieux” de la formation. “Il n’a pas lu notre programme. Nous avons un point qui parle de liberté de culte. Il faut qu’il arrête. Monsieur De Beukelaer est plus proche de nous, il nous voit tous les jours au Parlement. Aujourd’hui ce qui est dommage, c’est que je pensais que c’était un grand homme, mais il a sûrement reçu un coup de téléphone de Georges-Louis Bouchez qui lui dit tu fais marche arrière et il a fait marche arrière”, affirme le député bruxellois. “Un peu de courage s’il vous plait, ça fait pas de mal”, conclut Fouad Ahidar.

■ Interview de Fouad Ahidar, député bruxellois au micro de Fabrice Grosfilley