Formation bruxelloise: Yvan Verougstraete appelle les libéraux à accepter l’option Groen-OpenVLD-Vooruit-CD&V

Le président des Engagés, Yvan Verougstraete, a appelé au cours du week-end les libéraux à “accepter” de former une coalition avec les écologistes et les socialistes.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il estime que la seule option réaliste côté flamand est une coalition composée de Groen, de l’Open VLD, de Vooruit et du CD&V. Il invite les libéraux à sauter le pas, à un moment où le MR tente toujours de constituer un gouvernement minoritaire associant Engagés et DéFi.

Pendant plusieurs mois, Les Engagés ont soutenu une formule incluant la N-VA. Mais selon Yvan Verougstraete, ce scénario rend toute majorité francophone impossible, dans la mesure où DéFI, Ecolo et le PS le rejettent.

Il écarte par la même occasion la possibilité de gouverner avec la Team Fouad Ahidar, que son parti, tout comme le MR et DéFi, rejettent. “A moins que PS, Ecolo et DéFi ne changent d’avis à propos de la N-VA, on peut retourner le problème dans tous les sens mais, vu les maths, si on veut éviter le PTB et la Team Fouad Ahidar aux Bruxellois, il faut que les libéraux acceptent la première option” avec les socialistes et les écologistes, affirme le président des Engagés.

Près d’un an après les élections de juin 2024, les discussions en vue de constituer un gouvernement régional à Bruxelles restent dans l’impasse. Dernière initiative en date: les libéraux francophones, premier parti de la Région, ont présenté mercredi une proposition de déclaration de politique régionale, intitulée “Pour que Bruxelles prenne son destin en main“. Les autres partis – à l’exception du PTB et de la Team Fouad Ahidar qui ne l’ont pas reçu – doivent se prononcer sur le texte pour lundi.

De son côté, le PS explore officiellement la piste d’une “majorité progressiste” depuis la semaine dernière. Un premier échange a eu lieu mardi soir entre le PS, le PTB, Ecolo, Groen, la Team Fouad Ahidar et Vooruit.

Belga