Le Sporting d’Anderlecht s’associe avec la maison artistique de Stromae

Le Sporting d’Anderlecht a annoncé vendredi lancer une collaboration d’une saison avec Mosaert, la maison artistique créée par Stromae.

Les quatre maillots portés par les Mauve et Blanc en 2025/2026 ont été créées par Mosaert. Stromae, chanteur et producteur bruxellois à la renommée mondiale, a également remixé l’hymne du club, ‘Anderlecht Champion’ à l’occasion des 40 ans de la sortie du titre du Grand Jojo. Mosaert, “maison créative multidisciplinaire, experte dans les domaines de la musique, de la mode et de l’audiovisuel”, “explorera pendant un an l’échange culturel entre les Mauve et Blanc et sa très vaste communauté“, précise le communiqué du club vendredi.

Les quatre maillots (domicile, extérieur, troisième maillot et maillot “hommage”) font eux aussi référence aux années 80. Le nom du Grand Jojo est inscrit sur le col du maillot “hommage”.

Belga/ Image : RSCA