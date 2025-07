Formation bruxelloise : “Depuis lundi, nous attendons”, constate Cieltje Van Achter (N-VA)

“Depuis lundi, nous attendons“, a déclaré mercredi après-midi, devant le Parlement flamand, Cieltje Van Achter, la ministre N-VA en charge de Bruxelles au sein du gouvernement du nord du pays. Interrogée à propos du processus de formation d’un gouvernement bruxellois, celle-ci a une nouvelle fois assuré que “la Flandre n’abandonnera jamais l’idée d’une majorité néerlandophone” (ndlr: dans la majorité bruxelloise).

Le MR a annoncé dimanche soir qu’il avait conclu un accord avec le PS et la N-VA pour reprendre les négociations en vue de former un gouvernement bruxellois à six. Le MR était prêt à confier le poste de secrétaire d’État qui lui est dévolu à une personnalité de la société civile qui aurait l’approbation de la N-VA. Un jour plus tard, il est apparu qu’il y avait néanmoins une différence d’interprétation entre le PS et la N-VA sur le rôle de la formation nationaliste dans le processus.

Depuis lors, c’est l’expectative, a expliqué Mme Van Achter au Parlement flamand. Comme les autres partis flamands concernés, elle a de nouveau exclu un gouvernement sans majorité néerlandophone.

La cheffe de file bruxelloise de la N-VA a une nouvelle fois qualifié la solution proposée par le président du MR, Georges-Louis Bouchez, de “créative et unique“.

“En effet, elle conduirait à une sorte de parité entre les néerlandophones et les francophones au sein du gouvernement“, a-t-elle déclaré. “Car quatre membres flamands au gouvernement (ndlr: bruxellois), c’est une représentation que nous n’avons jamais eue auparavant“.

Belga – Photo : Belga