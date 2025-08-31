Passer la navigation
Forest Sounds a clôturé la saison estivale à l’Abbaye de Forest

Le festival Forest Sounds a pris ses quartiers ce week-end à l’Abbaye de Forest, où il a clôturé la saison estivale. Habituellement organisé au parc de Forest, l’événement s’est déplacé cette année en raison des travaux qui y sont en cours.

Dans ce cadre patrimonial, les organisateurs ont mis l’accent sur des pratiques respectueuses de l’environnement : recours à des fournisseurs locaux, tri des déchets, gobelets réutilisables et décorations pensées pour éviter le gaspillage.

Côté programmation, le public a pu découvrir une sélection d’artistes aux univers variés, de l’électro au global sound en passant par des sonorités traditionnelles revisitées. L’après-midi s’est voulue familiale, avec animations et performances, avant de laisser place à des soirées plus festives.

Comme chaque année, le festival a également donné de la visibilité à des associations locales engagées sur des enjeux sociaux et humains, favorisant rencontre et échanges.

Reportage de Charlotte Verbruggen, Karim Fahim et Hugo Moriamé

31 août 2025 - 17h02
Modifié le 31 août 2025 - 17h02
 

