Forest lance son “Triathlon de la propreté”

Une vaste opération de nettoyage, baptisée “Triathlon de la propreté”, est en cours à Forest.

Menée par Bruxelles-Propreté et les services communaux avec le soutien de Fost Plus, elle vise à renforcer la propreté urbaine à travers trois volets : sensibilisation, amélioration du service et répression ciblée.

La première phase, axée sur la prévention, a mobilisé affiches, stickers sur les sacs mal sortis, rubalise pour signaler les dépôts clandestins et présence accrue des gardiens de la paix. Cette semaine, place à la répression : des équipes mixtes mèneront des contrôles et des enquêtes pour identifier les auteurs d’infractions, passibles d’amendes pouvant atteindre 300 euros.

L’action se concentre cette année sur le triangle Wielemans-Ceuppens, Roi ,Van Volxem et la zone limitrophe de Saint-Gilles. “Nous comptons bien réitérer l’expérience dans les autres quartiers de Forest et nous réfléchissons également à la décliner au niveau uniquement communal de manière encore plus ciblée dans certaines zones très problématiques”, annonce le bourgmestre Charles Spapens (PS).

Rédaction