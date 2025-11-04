Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Forest lance son “Triathlon de la propreté”

Une vaste opération de nettoyage, baptisée “Triathlon de la propreté”, est en cours à Forest.

Menée par Bruxelles-Propreté et les services communaux avec le soutien de Fost Plus, elle vise à renforcer la propreté urbaine à travers trois volets : sensibilisation, amélioration du service et répression ciblée.

La première phase, axée sur la prévention, a mobilisé affiches, stickers sur les sacs mal sortis, rubalise pour signaler les dépôts clandestins et présence accrue des gardiens de la paix. Cette semaine, place à la répression : des équipes mixtes mèneront des contrôles et des enquêtes pour identifier les auteurs d’infractions, passibles d’amendes pouvant atteindre 300 euros.

L’action se concentre cette année sur le triangle Wielemans-Ceuppens, Roi ,Van Volxem et la zone limitrophe de Saint-Gilles. Nous comptons bien réitérer l’expérience dans les autres quartiers de Forest et nous réfléchissons également à la décliner au niveau uniquement communal de manière encore plus ciblée dans certaines zones très problématiques”, annonce le bourgmestre Charles Spapens (PS).

Rédaction

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales