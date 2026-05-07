Fonction publique : le gouvernement bruxellois prolonge l’interdiction de TikTok sur les appareils de service

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi de maintenir l’interdiction d’installer et d’utiliser l’application TikTok sur les appareils de service des membres du personnel des administrations régionales. La circulaire relative à cette interdiction a été approuvée, a confirmé le ministre de la Fonction publique, Dirk De Smedt (Anders).

L’interdiction est entrée en vigueur à Bruxelles le 13 octobre 2023 par le biais d’une circulaire qui a été prolongée à chaque fois pour une durée de six mois. Elle a à présent été adaptée de telle sorte que l’interdiction reste en vigueur jusqu’à ce que le Conseil national de sécurité prenne une nouvelle décision concernant l’application TikTok.

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L’interdiction s’applique à l’ensemble du personnel des institutions publiques régionales au sens large (services publics régionaux, cabinets ministériels, institutions d’utilité publique de toute nature, commissions consultatives, organes juridictionnels, etc.). Elle concerne l’installation et l’utilisation de l’application TikTok sur tous les appareils de service fixes et mobiles. Il est également interdit d’utiliser les réseaux et systèmes internes de l’administration régionale avec un appareil personnel sur lequel l’application TikTok est installée. Une interdiction similaire s’applique également aux fonctionnaires flamands et fédéraux.

Belga