Flottille pour Gaza : les avocats du rappeur Youssef Swatt’s sans nouvelle de leur client

Le rappeur tournaisien, qui faisait partie de la flottille “Thousand Madleens” en direction Gaza, a été arrêté mercredi par les forces israéliennes.

Les avocats de Youssef Reziki, dit Youssef Swatt’s, ont fait savoir jeudi par voie de communiqué qu’ils étaient “préoccupés par l’absence de nouvelles de leur client depuis plusieurs heures”.

Youssef Swatt’s est arrivé au port de Ashdod mercredi en début de soirée, où il a pu avoir des contacts avec son avocat sur place, indiquent ses conseils dans un communiqué. “Alors que des sources confirment l’expulsion vers l’Europe de certains parlementaires, dont la Belge Bénédicte Linard, rien n’indique la présence de Youssef Reziki dit Youssef Swatt’s à bord de ces vols”, soulignent les avocats. “D’autres informations révèlent le transfert de certains membres de la flottille vers la prison de Ketziot. La présence de Youssef Reziki (…) au sein de cet établissement n’est pas confirmée à ce stade mais ses avocats font tout ce qui est en leurs pouvoirs pour éclairer la situation.”

Belga