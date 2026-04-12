Florian Noack fait vibrer la Maison Haute au son du romantisme

Le pianiste belge Florian Noack s’est produit ce dimanche à la Maison Haute, dans le cadre des « Classiques du marché » organisés à Boitsfort.

Devant un public venu nombreux, le musicien a proposé un programme intitulé Les éclats du romantisme, mêlant grandes œuvres du répertoire et transcriptions virtuoses. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il a une nouvelle fois démontré l’étendue de son jeu et de sa sensibilité.

En ouverture, la classe de chant jazz de l’Académie de musique de Boitsfort a offert une première partie éclectique.

Ce concert s’inscrivait dans une série de rendez-vous dominicaux visant à rendre la musique classique accessible dans un cadre de proximité.

■ Reportage de Valentine Rolus