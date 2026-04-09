Firouzeh Nahavandi : “On a basculé dans une confrontation ouverte” entre les USA et l’Iran

Firouzeh Nahavandi, professeure émérite de relations internationales à l’ULB, était l’invitée de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Elle répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Les Etats-Unis et l’Iran ont convenu d’un cessez-le-feu et doivent entamer vendredi au Pakistan des pourparlers visant à parvenir à un accord sur le long terme. La Maison Blanche a indiqué que le vice-président JD Vance conduirait une délégation à Islamabad ce week-end.

Firouzeh Nahavandi, spécialiste des relations internationales, s’est exprimée sur ce cessez-le-feu théorique. “Il y a le fait que nous sommes depuis plus de 40 ans face à deux adversaires qui ne se font pas confiance. Et c’est ce qui aggrave la position aujourd’hui. Et le fait que, depuis 40 ans, on a été dans une confrontation mais qui était contenue par différentes politiques. Et aujourd’hui, on a basculé dans une confrontation ouverte. C’est une relation, une agressivité qui a été construite dans le temps avec des erreurs successives probablement des administrations américaines qui, avec chaque président, ont essayé une politique qui, finalement, a échoué. Et aujourd’hui, cela a basculé dans une confrontation assumée des deux cotés.”

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