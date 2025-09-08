Finances de Saint-Josse: l’opposition PS et Ecolo demande la clarté et un dialogue social

L’opposition socialiste et écologiste de Saint-Josse a lancé lundi un appel au dialogue social et à une clarification au sujet de la situation financière de la commune qui fait face, selon elle, à des difficultés financières dont l’ampleur n’est pas connue.

“Incapable de boucler son budget 2025, le bourgmestre a, dans un premier temps, sollicité une aide exceptionnelle de la Région. Dans sa réponse, le ministre régional de tutelle (ndlr: Bernard Clerfayt – DéFI) a invité la commune à plutôt prendre des mesures de redressement structurelles” ont justifié lundi les ,chefs de groupe PS, Philippe Boiketé, et Ecolo/Groen, Ahmed Mouhsin, dans un communiqué commun adressé à l’agence Belga.

Toujours selon ces deux formations, trois jours plus tard, Emir Kir a annoncé aux militants de la Liste du Bourgmestre une série de mesures impactant directement le personnel communal. Depuis lors, la rumeur de mesures dont on ne peut mesurer la véracité a commencé à circuler, “non sans émoi“, auprès du personnel communal.

Pour le PS et Écolo/Groen, il “n’est pas normal que les militants de la LB qui sont, certes, pour la plupart des agents communaux, soient informés avant les chefs de service et les représentants du personnel, au mépris de la concertation sociale et du fonctionnement d’une institution publique“.

Le PS et Écolo/Groen en ont appelé à la convocation des commissions communales réunies pour que le receveur communal fasse le point sur l’ampleur des difficultés financières de la commune; que le collège livre l’état de ses discussions avec la tutelle régionale; et présente la méthode qui sera utilisée pour garantir le dialogue social et le bon fonctionnement de l’institution communale.

“Le Comité de direction de l’administration doit aussi pouvoir comprendre le cap qui sera fixé par l’autorité politique“, ont enfin dit le PS et Ecolo-Groen.

