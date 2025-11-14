Finances bruxelloises : Des problèmes de liquidités possibles à partir d’avril, reconnaît Dirk De Smedt

Le nouveau ministre bruxellois des Finances et du Budget en affaires courantes, Dirk De Smedt (Open VLD), a confirmé vendredi, au Parlement bruxellois, que des problèmes de liquidités pourraient survenir à partir du mois d’avril pour la Région bruxelloise si toutes les sources de financement venaient à se tarir.

M. De Smedt répondait à une question de Benjamin Dalle (CD&V).

Selon le ministre, M. De Smedt, ce risque est logique: la périodicité des recettes et les déficits budgétaires existants exercent automatiquement une pression sur la trésorerie de la Région.

Le ministre a annoncé qu’il avait convoqué jeudi le Comité de stratégie financière en raison de cette combinaison de risques.

“Dans les circonstances actuelles, il est essentiel que toutes les administrations et experts financiers concernés se réunissent à nouveau pour élaborer une stratégie financière détaillée. Le comité travaille à l’élaboration d’un plan réaliste et réalisable visant à lever des capitaux, à stabiliser notre situation de trésorerie, à honorer nos engagements et à garantir notre accès au financement du marché”, a-t-il ajouté.

Selon le ministre, tous les scénarios seront examinés, y compris les mesures à prendre en cas de suppression effective d’une ligne de crédit.

“Par ailleurs, je continue à travailler à la maîtrise de nos dépenses en appliquant strictement les principes d’orthodoxie budgétaire et de gestion courante, qui sont parfois interprétés de manière très large”, a encore déclaré le ministre De Smedt.

En ce qui concerne les lignes de crédit, M. De Smedt a confirmé que Belfius avait fait part de son souhait de ne pas prolonger la ligne de crédit de trésorerie après le 31 décembre prochain. La ligne de crédit d’ING expire également en principe. Des négociations avec celle-ci sont en cours.

“Ce que tout le monde redoute depuis un certain temps risque désormais de devenir réalité: à partir du mois d’avril, les caisses de la Région bruxelloise pourraient être vides”, a réagi Benjamin Dalle. Pour celui-ci, il n’y a qu’un moyen d’éviter cela: les six partis enlisés dans les négociations budgétaires doivent enfin parvenir à un accord.

