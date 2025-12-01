Fin de la procédure disciplinaire à l’encontre d’un étudiant de l’ULB pour antisémitisme

L’ULB confirme que l’étudiant mis en cause a commis des violences mais ne retient pas la qualification d’injure antisémite, faute de preuves suffisantes, tandis que la procédure pénale suit son cours.

La procédure disciplinaire à l’encontre d’un étudiant de l’Université libre de Bruxelles, accusé par un autre étudiant de l’avoir agressé et d’avoir proféré une injure antisémite est clôturée, indique l’institution universitaire lundi. Si les faits de violence ont été jugés établis, le caractère antisémite de l’agression n’a pas été retenu par manque de preuves.

L’agression remonte au mois de mai 2024: un étudiant juif a dénoncé avoir été agressé physiquement et a témoigné qu’une injure antisémite (“c’est un sale juif”) a été proférée. L’ULB a dès lors décidé de déposer plainte et d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’étudiant auteur de l’agression.

Une première décision a été rendue en juillet, établissant les faits de violence mais ne retenant pas la qualification d’antisémitisme “faute de pouvoir en établir la matérialité“, explique l’ULB. “Cela ne signifie pas que les propos n’ont pas été tenus mais que les preuves disponibles n’ont pas permis, aux yeux de la commission de discipline, d’obtenir une certitude suffisante.”

La rectrice de l’ULB Annemie Schaus avait cependant fait appel, “parce que nous prenons au sérieux les paroles de toutes les victimes“, avance-t-elle dans un communiqué. La commission d’appel est néanmoins arrivée à la même conclusion, faute d’éléments neufs “permettant d’établir une matérialité suffisante pour lever tout doute“.

La procédure pénale est, elle, toujours en cours.

Belga