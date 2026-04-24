Fin de la mendicité des mineurs à Bruxelles : “La protection de l’enfance est un principe fondamental de notre société” déclare Philippe Close

Lundi dernier, le conseil communal de la Ville De Bruxelles a adopté un nouveau règlement interdisant la mendicité des mineurs de moins de 16 ans sur tout le Pentagone ainsi que sur toute l’avenue Louise. Invités de l’émission Bonsoir Bruxelles, Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, et Bert Luyts , délégué national ATD Quart Monde ont apporté leur points de vue, sur ce nouveau texte.

Ce règlement s’inscrit dans la continuité d’un dispositif mis en place en 2022, mais annulé en novembre 2025 par le Conseil d’Etat à la suite de recours introduits par plusieurs associations. Face au délégué national, Bert Luyts, le bourgmestre Philippe Close défend une mesure centrée sur la protection de l’enfance. “La mendicité n’est pas interdite, mais si des parents viennent avec leurs enfants, nous voulons les scolariser, leur proposer une une place en crèche. Nous ne voulons pas voir des enfants mendier. La protection de l’enfance est un principe fondamental de notre société. Nous nous engageons à ouvrir des places et à travailler avec des médiateurs multiculturels” assure-t-il.

Du côté du monde associatif, le constat est partagé sur le fond, mais les moyens divisent. Bert Luyts, délégué national d’ATD Quart Monde, reconnaît que “ce n’est pas une vie pour des enfants d’être dans la rue jour et nuit“, mais critique l’approche répressive : “Nous aimerions davantage d’efforts pour construire une relation de confiance. Certaines populations, comme les Roms, subissent des discriminations partout, y compris dans leur pays d’origine. Cela crée une méfiance profonde, même face à des démarches bienveillantes“.

L’association réfléchit d’ailleurs à introduire ou non un nouveau recours contre le règlement. La Ville, elle, se veut confiante. Selon Philippe Close, les mesures précédentes ont déjà produit des effets : “Nous avons constaté une diminution du nombre d’enfants dans la rue depuis le précédent règlement, et les acteurs sociaux, notamment la Team Herscham, le confirment” conclut-il.

Porté par la majorité composée du PS, des Engagés et du MR, ce dispositif, prévu pour une durée de deux ans, vise plus largement toute mendicité jugée “agressive, insistante ou intimidante” sur l’ensemble du territoire communal. Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant atteindre 500 euros.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h

■ Une interview de Philippe Close et Bert Luyts au micro de Fabrice Grosfilley et Jamila Saidi M’Rabet dans Bonsoir Bruxelles