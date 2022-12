Feux d’artifice, bouteilles en verre, circulation modifiée : la police rappelle les règles pour le 31 décembre

Plusieurs mesures de sécurité sont mises en place pour la soirée du réveillon de Nouvel An.

Dans la nuit de samedi à dimanche, nous passerons à l’an neuf, et accueillerons 2023. Pour que cette soirée de réveillon se passe au mieux, la police rappelle ce jeudi les règles à suivre. Ainsi, les feux d’artifice sont interdits sur la totalité de la Région, entre le 23 décembre et le 9 janvier, rappelle la police, y compris pour les particulier : “cette mesure vise l’interdiction, dans l’espace public, de la possession, le transport, l’exposition, l’utilisation et tout acte préparatoire à l’allumage de matériel pyrotechnique. Toute pièce d’artifice retrouvée en possession d’un particulier sera saisie“, indique la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles.

De même, sur les sites Grand Place, Parc de Bruxelles et place des Palais (en vue du feu d’artifice de Nouvel An), les bouteilles ou tout autre objet en verre ainsi que les canettes seront interdits et confisqués, car “ces derniers pourraient être sources de blessure(s) tant à tire individuel que pour les autres participants aux festivités de la Saint-Sylvestre“, précise la police locale.

La police demande également de respecter les consignes et instructions de la police et des secours sur les sites de festivités, en respectant les éventuels contrôles opérés, de ne pas emporter de sac ou d’autre bagage et de laisser à domicile les animaux de compagnie, car “la présence d’une foule massive et de bruits vifs pourraient modifier leur comportement habituel, les rendant agressifs voire dangereux pour autrui, sans compter qu’ils pourraient eux-mêmes être blessés ou s’enfuir“.

Enfin, PolBru rappelle aussi de ne pas prendre le volant si vous avez bu, et de privilégier les solutions alternatives, et de partir bien à temps compte tenu de la foule attendue.

La circulation modifiée à Bruxelles

En raison du feu d’artifice, la circulation est également modifiée au centre-ville. Ainsi, plusieurs rues seront interdites aux véhicules : la Place des Palais (dès 14h), ainsi que la rue Ducale entre Loi et Régent (dès 20h) et la rue Royale (entre Loi et la place royale), le boulevard du Régent (entre Lambermont et Ducale) et la rue de la Pépinière (entre la rue de Namur et Trône), dès 21h. L’avenue des Arts (entre rue du Luxembourg et Belliard) et la rue Montoyer (entre rue du Commerce et avenue des Arts) seront également fermées dès 23h.

