Feu vert pour le réaménagement de la place Meiser et de la chaussé de Ninove

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert pour le réaménagement du rond-point Meiser, de la chaussée de Ninove (Mettewie-frontière régionale) et l’esplanade du CHU Brugmann à Laeken.

Nouvelle étape dans la transformation du rond-point Meiser. En mars 2025, e permis d’urbanisme pour le lancement des travaux de la place Général Meiser à Schaerbeek a été octroyé par urban.brussels. Jeudi dernier, le gouvernement bruxellois a donné son feu vert pour poursuivre la procédure en vue d’enclencher ce vaste chantier de métamorphose. Le chantier devrait étre lancé à l’été 2027.

Ce point noir du trafic sera prochainement transformé en “un nouveau nœud multimodal sécurisé à l’espace public réaménagé et arboré”.

Le projet consiste à transformer le grand rond-point Meiser aujourd’hui peu “lisible” en créant 2 carrefours distincts:

un carrefour pour gérer l’axe des boulevards Reyers/Wahis

un carrefour pour gérer les flux de la rue Cambier, l’avenue Rogier, la chaussée de Louvain et l’avenue Plasky.

Le projet supprime aussi la traversée en diagonale de la place par des voies de tram pour simplifier la gestion des arrêts de transports publics. L’objectif est de donner au rond-point Meiser un réel statut de nœud multimodal en lien avec l’arrêt SNCB Meiser tout proche. Les piétons et cyclistes disposeront d’espaces dédiés pour circuler, plus larges qui renforceront leur sécurité. Une nouvelle configuration dont l’objectif est d’améliorer la sécurité routière et la fluidité de trafic de tous les modes de déplacement.

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La chaussée de Ninove en chantier dès l’été prochain

Autre dossier validé jeudi par le gouvernement bruxellois : la rénovation de la chaussée de Ninove. Les travaux devraient débuter l’été prochain et concerneront le tronçon situé entre le boulevard Prince de Liège et la frontière régionale. Cet axe, l’une des principales entrées ouest de Bruxelles, fera l’objet d’une réfection en profondeur.

Le projet n’est pas nouveau. Sous la précédente législature, il avait suscité de vives réactions à Anderlecht et à Molenbeek, notamment en raison de la suppression de plusieurs places de stationnement prévue dans le réaménagement.

Ce chantier s’ajoutera à celui que la Région flamande prévoit de lancer à l’automne au niveau de l’échangeur entre le Ring et la chaussée de Ninove. Les travaux, annoncés pour une durée de trois ans, devraient avoir un impact important sur la mobilité dans le secteur.

Le gouvernement bruxellois a également relancé le réaménagement de la place Van Gehuchten, à cheval sur Jette et Laeken. Le projet prévoit une transformation de l’esplanade située devant le CHU Brugmann ainsi qu’une réorganisation des voies de tram afin de fluidifier la circulation des transports en commun.