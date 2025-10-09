Feu vert à la prise de contrôle de la Flandre dans Brussels Airport

L’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a approuvé l’acquisition d’une participation majoritaire par le fonds souverain flamand Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) dans Brussels Airport Company, communique-t-elle jeudi.

La Région flamande devient dès lors l’actionnaire principal de l’aéroport national, avec 39% des parts, contre 25% pour l’État fédéral, via la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPIM).

PMV a repris le paquet d’actions du fonds de pension canadien OTPP. Pendant un temps, le groupe australien Macquarie était sur les rangs, mais aurait reculé devant la note, salée, de la transaction. En avril et mai, il apparaissait que le fédéral et la Flandre discutaient tous deux d’augmenter leur participation, éventuellement via un rachat “moitié-moitié” des parts d’OTTP. Mi-juin, la Région flamande, déjà actionnaire minoritaire (pour environ 1,8%), avait finalement annoncé investir 2,77 milliards d’euros via sa société de participation. Elle obtient ainsi une participation de 52% dans BAISA, le consortium privé d’actionnaires qui détient 75% de Brussels Airport Company. La question est hautement stratégique, l’aéroport “national” (mais situé sur sol flamand) étant un important moteur économique.

Le ministre-président wallon Adrien Dolimont (MR) s’était dit “surpris” par cette décision du gouvernement flamand, assurant cependant ne pas craindre que le site devienne un “aéroport flamand”. Par ailleurs, Brussels Airport reste embourbé dans d’éternelles querelles au sujet des normes de bruit et du survol de Bruxelles, sujet de crispation aux relents communautaires. “Participatiemaatschappij Vlaanderen ainsi que l’actionnaire de contrôle existant Société fédérale de participations et d’investissement acquerront le contrôle conjoint de Brussels Airport Company”, indique l’ABC jeudi. L’autorisation a été accordée dans le cadre d’une procédure simplifiée, qui est possible lorsqu’aucun problème de concurrence n’est à craindre.

Belga