Fête de l’Iris et Journée de l’Europe : des activités organisées ce week-end dans la capitale

La Fête de l’Iris, qui marquera le 33e anniversaire de la Région de Bruxelles-Capitale, fait son grand retour ce week-end. Des activités sont prévues samedi et dimanche aux quatre coins de la capitale.

Cette édition mettra d’abord en lumière les cités-jardins de la Région, qui fêtent leur centenaire. Quatre des 23 cités-jardins bruxelloises seront à découvrir en compagnie d’un expert. Les visites guidées d’1 h 30 sont gratuites et organisées à travers Anderlecht, Laeken en passant par Woluwe et Watermael-Boitsfort.

L’aspect multiculturel de Bruxelles est aussi l’occasion d’en découvrir les différentes cuisines du monde. La Fête de l’Iris, c’est donc aussi un festival culinaire de 40 food trucks installés entre le Parc de Bruxelles et le Mont des Arts. Des spectacles d’art de rue seront d’ailleurs présentés dans le parc de Bruxelles tout au long du week-end.

Dimanche, la Stib fait défiler ses trams historiques le long de la rue Royale, Le public pourra même monter à bord. En partenariat avec le Musée du Tram, la Stib fera circuler plusieurs trams construits au début du 20e siècle. Rendez-vous rue Royale à midi et toutes les 15 minutes, il sera possible de monter à bord des véhicules en direction de la place Stéphanie ou de l’arrêt Sainte-Marie. Il sera également possible de découvrir un bus de 1957, le Maeck.

Le Parlement bruxellois ouvrira ses portes aux visiteurs pour plusieurs animations. Le Parlement bruxellois propose un programme mêlant musique du monde, humour et animations pour petits et grands, à travers un parcours qui fait voyager à travers les différentes salles emblématiques du Parlement. L’acteur et animateur Pierre Mathues en compagnie de Bernard Malchior animeront la conférence bilingue “La Belgique expliquée aux Bruxellois”. Les portes du 69 rue du Lombard vous sont ouvertes de 12h à 19h. Et pour la première fois cette année, le Parlement ouvre au public l’ancien Relais postal, bâtiment totalement rénové, qui donne sur la place Vieille Halle aux Blés.

Samedi soir, place à l’Electro Night. La soirée mettra en avant des DJ sets d’artistes belges et français qui feront danser les Bruxellois. Après deux ans d’absence, la place des Palais accueillera quatre artistes dont trois DJ belges qui se relayeront aux platines le temps d’une soirée. Au programme, le DJ Jérémie Charlier, le duo Calumny , le Bruxellois Todiefor ainqi que le français Kungs qui clôturera la soirée. Le concert gratuit débutera à 19 heures et mettra l’ambiance devant le Palais royal jusque tard dans la nuit.

La Journée de l’Europe commémore samedi la signature de la Déclaration Schuman du 9 mai 1950.

En parallèle de la fête de l’lris, le Parlement européen invite les Bruxellois à pousser les portes des institutions européennes de 10 à 18h pour une série d’activités dans ses bâtiments. Il sera aussi possible de découvrir le Conseil européen et de se balader à la Commission européenne, au Comité européen des régions ou encore au Justus Lipsius. Des activités y sont organisées à l’intérieur et à l’extérieur des institutions, avec des débats publics, des visites guidées et des jeux. Une opportunité de découvrir les bâtiments emblématiques du quartier européen, mais également d’en apprendre plus sur l’Europe, son fonctionnement et ses services.

Anaïs Corbin – Photo: BX1