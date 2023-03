Festival BANAD : des maisons prestigieuses s’ouvrent au public

Le BANAD Festival qui met à l’honneur l’Art Nouveau et l’Art Déco à Bruxelles revient pour une septième édition qui se déclinera sur trois week-ends entre les 11 et 26 mars avec, au menu, des visites guidées d’intérieurs privatifs, des conférences, des activités familiales, des balades inclusives, des concerts ainsi qu’une Foire d’objets et un Salon des restaurateurs, a-t-on appris mercredi lors de la conférence de presse de présentation de l’événement.

L’année 2023 est d’ailleurs placée sous le signe de cette période artistique dans la capitale. L’hôtel Tassel, première manifestation de l’Art Nouveau dans la capitale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en 2000, était par ailleurs construit voici 130 ans par Victor Horta. Chaque week-end sera consacré à une zone géographique de la capitale afin de faciliter la découverte de plusieurs lieux dans un même quartier. Les visiteurs pourront partir ainsi à la découverte d’une cinquantaine de lieux remarquables habituellement fermés au public, se réjouissent les organisateurs. Pour la première fois, les visiteurs pourront accéder à la Villa Pelseneer (Uccle), aux hôtels Pieper (Ixelles) et Waxweiler (Schaerbeek), au Centre Scolaire du Souverain (Auderghem) et aux maisons Homen de Macédo (Schaerbeek), Overloop (Woluwe-Saint Lambert), De Roy (Woluwe-Saint-Lambert) et Van Waesberghe (Bruxelles), mais aussi aux Anciennes Papeteries De Ruysscher (Bruxelles). L’hôpital Brugmann (Laeken), qui célèbre cette année son centenaire, l’ancienne maison-atelier du sculpteur Fernand Dubois qui abrite désormais l’ambassade de Cuba (Forest) de même que la Maison communale de Forest, dont la restauration vient de s’achever après 10 ans de travaux, seront également accessibles aux curieux.

Belga

■ Un reportage de Marine Guiet, Camille dequeker et Thimoté Sempels