Ferroviaire : la CGSP appelle à un rassemblement de solidarité le 13 mai

La CGSP appelle à un rassemblement de solidarité le 13 mai prochain devant la Tour des pensions à Bruxelles, faute de pouvoir faire grève, fait-elle savoir sur son site internet.

Cet appel intervient après que le préavis de grève déposé par le syndicat socialiste a été refusé par HR Rail. Le syndicat entendait manifester son mécontentement par rapport à la réforme des pensions. La société de gestion des ressources humaines et des relations sociales pour les chemins de fer belges (SNCB, Infrabel) estime que la procédure de “sonnette d’alarme” n’était pas respectée lors du dépôt du préavis de grève.

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“Le droit de grève est garanti. (…) Or, en opposant systématiquement l”‘absence de la procédure de la sonnette d’alarme au préavis des Cheminots, HR Rail créé de facto un mécanisme de blocage du droit de grève. La procédure devient prétexte“, déplore le syndicat socialiste. “Ce glissement est inacceptable. Aucun employeur ne peut s’arroger le droit de décider si ses travailleurs peuvent ou non exercer leur droit constitutionnel de se mettre en grève“, ajoute-t-il encore, pointant “un acte politique” et “une ingérence caractérisée dans l’exercice d’un droit fondamental“.

A l’issue du rassemblement devant la Tour des pensions à 13h00 le 13 mai prochain, un autre rassemblement est prévu dans la foulée, à 14h00, devant la direction des chemins de fer, avant une réunion du comité de pilotage.

Belga