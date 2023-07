Fédération Wallonie-Bruxelles : le gouvernement adopte plusieurs mesures d’urgence pour l’aide à la jeunesse

Ces mesures adoptées ce jeudi par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles visent à renforcer les services d’aide et de protection de la jeunesse, qui dénoncent leur manque de moyen.

L’exécutif a décidé de prolonger et de rendre pérenne les mesures temporaires prises pendant le Covid. La Fédération Wallonie-Bruxelles va financer l’embauche complémentaire de 47 équivalents temps plein pour prêter main forte aux services d’aide et de protection de la jeunesse. De plus, 132 travailleurs qui bénéficient actuellement d’un contrat de “remplacement” seront requalifiés en CDI, à la demande des syndicats.

Le coût global de ces mesures annoncées est estimé à plus d’1,9 million d’euros en 2023 et à plus de 5,7 millions en 2024.

Au-delà de ces mesures, le gouvernement a décidé d’offrir un soutien psychosocial aux équipes de travailleurs en souffrance et souhaite mener une étude pour objectiver les besoins du secteur à moyen et long termes. Cette analyse devrait aider à mettre en place des mesures structurelles pour le secteur.

Belga – Photo : Bx1