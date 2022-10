Fedasil surchargé : plusieurs réfugiés mineurs contraints de dormir dans la rue

Il n’y a plus de place pour les mineurs non accompagnés dans les centres d’accueil de Fedasil.

Une vingtaine de mineurs non-accompagnés (MENA) ont passé la nuit de mardi à mercredi dehors, faute de place d’accueil dans un centre Fedasil. Il semblerait qu’ils ont introduit mardi matin une demande d’asile au guichet installé à Pachéco mais en raison du manque de place, il leur a été demandé de revenir mercredi, rapporte l’association Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Une information confirmée par Fedasil, qui explique qu’il n’y a plus de place pour les mineurs non accompagnés, alors que l’agence a ouvert 1.000 lits supplémentaires sur l’année écoulée. Un chiffre qui n’a pas suffi, aux vues de l’afflux de réfugiés mineurs d’âge. “Cela fait des mois que nous avertissons que nous allons être débordés et ne pourrons plus accueillir les mineurs. Ce jour est arrivé“, explique Mieke Candaele, directrice communication chez Fedasil, auprès de nos confrères de Belga.

► Reportage | La situation des MENA s’aggrave : les maraudes sont essentielles pour leur venir en aide

Mardi, priorité a donc été donnée aux mineurs les plus jeunes et les plus vulnérables. La vingtaine de personnes qui n’a pas obtenu de place est constituée de jeunes pour lesquels il existe un doute qu’ils soient bien mineurs. Ils ont été dirigés vers le service de tutelle pour subir un test d’âge. Une procédure qui pourrait elle aussi prendre un certain temps.

Toutes les places sont occupées

Néanmoins, Fedasil réfute fermement qu’aucun effort n’est fait. “Nous avons actuellement 3.139 places destinées aux mineurs. En août de l’an dernier, au début de cette période de crise, il y en avait 2.147. C’est un effort énorme réalisé par Fedasil“, assure Mieke Candaele.

Toutes ces places sont pour le moment occupées, principalement par de jeunes Afghans, 2.173 au total. Ce groupe constitue 72% des mineurs non accompagnés hébergés en centre d’accueil.

Pour le reste, 1.200 jeunes attendent toujours la nomination d’un tuteur. “Nous accueillons aussi de nombreux enfants de moins de 13 ans qui devraient être hébergés dans des lieux plus propices. Mais pour eux non plus il n’y a pas suffisamment de place. Fedasil fait plus que son devoir mais c’est ailleurs que des décisions doivent être prises“, conclut Mieke Candaele.

► À lire aussi | Médecins sans frontières installe un poste médical près du centre Pachéco

Groupes prioritaires

Pour rappel, Fedasil travaille selon une logique qui considère comme personnes prioritaires les groupes vulnérables que sont les mineurs d’âge, les femmes et les familles. Les hommes seuls doivent, en cas de manque de places disponibles, passer la nuit dehors devant le Petit-Château.

Mardi, la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) a annoncé la mise sur pied d’un Plan hiver prévoyant des places d’accueil supplémentaires.

V.d.T. (avec Belga) – Photo d’illustration BX1