Faut-il interdire la vente de feux d’artifice ? La députée Biance Debaets (CD&V) plaide pour

Faut-il restreindre ou carrément interdire la vente de feux d’artifice à Bruxelles ? Leur utilisation est de coutume pendant les fêtes de fin d’années, mais pour la députée Bianca Debaets (CD&V), “il est grand temps de protéger les citoyens et les animaux contre ces agressions sonores”.

La députée bruxelloise souhaite que la vente libre de feux d’artifice soit restreinte en Région de Bruxelles-Capitale. Selon elle, seules les communes devraient encore pouvoir organiser des spectacles pyrotechniques le soir du Nouvel An.

Le soir du Nouvel An “les gens sont d’humeur à faire la fête et ignorent les règles de sécurité, ce qui entraîne de nombreux accidents. De plus, ces personnes ne se mettent pas seulement elles-mêmes en danger, par rapport à ces fortes détonations, elles causent également beaucoup de nuisances aux riverains et de la panique chez de nombreux jeunes enfants et aussi chez les animaux”, explique Bianca Debaets.

Pour autant, cela ne signifierait pas la fin des feux d’artifice. Des alternatives existent, par exemple les feux d’artifice à bruit contenu, plus respectueux du bien-être animal.

