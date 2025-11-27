Ezra Collective, Obongjayar et Thee Sacred Souls annoncés à Couleur Café

Le vendredi 26 juin, le parc d’Osseghem vibrera aux sonorités jazz du groupe britannique Ezra Collective. La fête se poursuivra avec Pongo, artiste afro-fusion, la chanteuse Reemah, voix du roots reggae, et les afrobeats du chanteur Ruger.

Le samedi 27 juin, le festival accueillera le Londonien Obongjayar. Le lendemain, dimanche 28 juin, deux jeunes talents seront mis en avant: DC3 et Genezio. Enfin, Thee Sacred Souls, trio californien de R&B et soul, viendra clore la journée.

Belga