Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Ezra Collective, Obongjayar et Thee Sacred Souls annoncés à Couleur Café

L’organisation du festival Couleur Café a dévoilé jeudi les huit premiers artistes qui se produiront lors de la 35e édition de cet événement bruxellois, dont le quintet de jazz Ezra Collective et le trio californien Thee Sacred Souls.

Le vendredi 26 juin, le parc d’Osseghem vibrera aux sonorités jazz du groupe britannique Ezra Collective. La fête se poursuivra avec Pongo, artiste afro-fusion, la chanteuse Reemah, voix du roots reggae, et les afrobeats du chanteur Ruger.

Le samedi 27 juin, le festival accueillera le Londonien Obongjayar. Le lendemain, dimanche 28 juin, deux jeunes talents seront mis en avant: DC3 et Genezio. Enfin, Thee Sacred Souls, trio californien de R&B et soul, viendra clore la journée.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales