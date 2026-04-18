Explosion à Saint-Gilles : “la théorie de la vengeance entre dealers a l’air de se confirmer”

Au lendemain de l’explosion qui a soufflé la façade du OKLM Chicha Lounge Bar rue Théodore Verhaegen dans la nuit de vendredi à samedi, le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette (PS), a réagi ce samedi matin avec fermeté, pointant du doigt une guerre entre réseaux de drogue.

L’élu socialiste dit ne pas être surpris par la cible choisie. “C’est un établissement qui avait été fermé déjà par les autorités judiciaires pour faits liés au trafic de drogue”, souligne-t-il, ajoutant que “la théorie de la vengeance entre dealers et entre réseaux a l’air de se confirmer.”

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Spinette dresse un parallèle avec la situation à Anvers, durement touchée par les violences liées au trafic de stupéfiants. “On l’a connu à Anvers, les vengeances entre réseaux ont volé la vie d’une petite fille. Il ne faudrait pas que nous ayons nous aussi, un jour, à déplorer des victimes. On a eu la même chose rue de Bosnie il y a deux jours. Et aujourd’hui, ça continue. Manifestement, c’est lié.” affirme-t-il.



Le bourgmestre appelle à une prise de conscience des autorités publiques face à ce qu’il qualifie sans détour de terrorisme. “On est dans le copy-paste, dans la reproduction de ce qui s’est passé à Anvers dans le milieu de la drogue. On a manifestement des concurrents qui veulent prendre la place et qui, du coup, cherchent à faire peur.” Avant de conclure : “Semer la terreur pour gagner l’espace, ça s’appelle du terrorisme.”

Rédaction

Images : Caravaggio