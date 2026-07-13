Evere : le magasin Aldi de la chaussée de Haecht sera reconstruit et accueillera aussi des logements

L’enseigne fermera ses portes dès le 14 juillet afin de permettre la démolition du bâtiment existant et la construction d’un nouveau complexe commercial. Le projet comprend également la réalisation de huit appartements au-dessus du futur magasin.

Implanté sur le site depuis 1998, le supermarché laissera place à un bâtiment entièrement neuf. La future surface de vente dépassera les 1.000 m², soit une augmentation d’environ 50 % par rapport au magasin actuel. Aldi explique que cette extension permettra d’élargir l’offre, en particulier dans le rayon des produits frais, tout en offrant un cadre de travail plus adapté à ses équipes. Le magasin bénéficiera aussi d’un réaménagement complet de son espace intérieur.

Le nouveau bâtiment ne se limitera pas à une activité commerciale. Huit logements seront aménagés aux étages supérieurs et disposeront d’une terrasse commune.Les travaux doivent débuter au mois d’août. D’ici là, Aldi ouvrira un magasin outlet éphémère dans les locaux actuels. Accessible du 17 juillet au 10 août, il proposera principalement des articles non alimentaires vendus à prix réduits, comme du petit électroménager ou encore de la vaisselle.

►Lire aussi | Aldi confirme vouloir généraliser l’ouverture dominicale jusqu’à 13h00

Pendant toute la durée du chantier, dont l’achèvement est prévu en 2028, les clients seront invités à effectuer leurs achats dans les magasins Aldi de Diegem ou de Schaerbeek.

Cette reconstruction s’inscrit dans le développement du réseau Aldi à Bruxelles. Après l’ouverture d’un nouveau point de vente à Anderlecht en début d’année, l’enseigne prévoit encore deux inaugurations cet été, sur les anciens sites des Shopping Cora d’Anderlecht et de Woluwe-Saint-Lambert.