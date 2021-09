EuroSkills 2021 : la Forestoise Laura Durieux remporte une médaille d’excellence

Une médaille bruxelloise, au championnat d’Europe des métiers.

Nous vous la présentions ce samedi, dans notre édition du 18h : la Bruxelloise Laura Durieux, 23 ans, concourait dans la catégorie des technologies du web, aux Euroskills de Graz, en Autriche. Au total, 400 jeunes de moins de 25 ans y sont rassemblés pour s’affronter, métier par métier, dans le cadre de ce championnat européen.

La jeune femme, originaire de Forest et qui travaille désormais chez Business Inside Software à Mont-Saint-Guibert, a finalement remporté, ce dimanche soir, la médaille d’excellence en technologies du web, récompensant une cotation égale ou supérieure à la médiane, “soit un résultat de valeur mondiale“, précisent les organisateurs.

► Reportage | La Bruxelloise Laura Durieux aux EuroSkills le championnat européen des métiers (25/09/2021)

Huit médailles pour la Belgique

Au total, ce sont huit Belges, membres des Red Bears, qui ont été médaillés aux EuroSkills de Graz : le Liégeois Youssef Rami et le Soumagnard Louis Heyeres remportent en duo la médaille d’or d’intégrateur système robotique, le Vinalmontois Curtis Mulpas repart avec une médaille d’argent en cuisine (et est désigné “Best of Nation”, soit le meilleur résultat belge, tandis qu’Antoine Maréchal, de Lobbes, remporte l’argent également en technologies automobiles.

Quant aux médailles de bronze, Harisson Reale de Pepinster et Pierre Schyns de Plombières en remportent une en duo, en mécatronique.

Deux médailles d’excellence sont auussi attribuées à la Belgique : l’une pour notre Bruxelloise Laura Durieux (technologies du web), et l’une pour le Nivellois Kevin Deltour en soudage. Enfin, trois autres compétiteurs belges sont arrivés à moins de 1,5% de cette médaille d’excellence.

A Graz pour soutenir les candidats wallons au championnat des métiers techniques et technologiques #Euroskills. Dans la boulangerie, la maçonnerie, le développement web, la coiffure, et dans bien d’autres domaines encore, ils ont du talent et le démontrent👌 pic.twitter.com/UaO2fWRqko — Willy BORSUS (@wborsus) September 24, 2021

“Une aventure humaine unique“

De bons résultats pour la Belgique, salués par le WorldSkills Belgium, comité organisateur de la participation belge aux EuroSkills : “Participer à un tel événement international est une expérience inoubliable pour tous les jeunes et les experts. Nous félicitons tous les lauréats qui se sont investis sans compter dans cette aventure, en allant jusqu’au bout des trois jours de compétition intenses et d’un niveau extrêmement élevé, digne des difficultés rencontrées lors d’un Mondial des métiers“, écrivent les organisateurs.

“Pour chacun, c’est non seulement une aventure humaine unique qui les a fait grandir, mais surtout une importante expérience professionnelle à faire valoir sur leur CV. Ils ont maintenant pour mission d’inspirer d’autres jeunes à entrer dans les filières qualifiantes et les métiers techniques et technologiques“, ajoutent-ils.

EuroSkills2021, les voilà!! Le Belgian Team est au départ pour EuroSkills Graz ! Go go go Red Bears 💪✈️🇦🇹🐻#WorldSkillsBE #RedBears pic.twitter.com/jeiOgh1jUf — WorldSkills Belgium (@worldskillsBE) September 21, 2021

ArBr – Photo : WorldSkills