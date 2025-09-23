Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Etterbeek relance une campagne de bons communaux pour la rénovation du stade Guy Thys

Etterbeek est la seule commune de Belgique à proposer des bons communaux.

Ces bons communaux sont équivalents à des bons de caisse. Ainsi, les citoyens peuvent investir et financer des projets communaux avec un rendement attractif. La commune d’Etterbeek relance un appel pour terminer les travaux du stade Guy Thys. Si plus d’un million d’euro a déjà été récolté, il reste aujourd’hui le solde de 400 000 euros à trouver.

L’objectif de ces bons communaux est de financer des projets près de chez soi, avec un taux brut de 3,94% pour les habitants d’Etterbeek, 3,44% pour les autres. Depuis 2020, plusieurs projets communaux ont déjà été financés via ces bons : une crèche, les toits de deux écoles, un pavillon des jeunes ou encore des chassis.

Cette nouvelle campagne qui démarre ce mardi à partir de 19h prendra fin le 4 novembre.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Gauthier Flahaut et Pierre Delmée

Lire aussi :

Partager l'article

23 septembre 2025 - 16h21
Modifié le 23 septembre 2025 - 16h21
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales