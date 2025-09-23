Etterbeek relance une campagne de bons communaux pour la rénovation du stade Guy Thys

Etterbeek est la seule commune de Belgique à proposer des bons communaux.

Ces bons communaux sont équivalents à des bons de caisse. Ainsi, les citoyens peuvent investir et financer des projets communaux avec un rendement attractif. La commune d’Etterbeek relance un appel pour terminer les travaux du stade Guy Thys. Si plus d’un million d’euro a déjà été récolté, il reste aujourd’hui le solde de 400 000 euros à trouver.

L’objectif de ces bons communaux est de financer des projets près de chez soi, avec un taux brut de 3,94% pour les habitants d’Etterbeek, 3,44% pour les autres. Depuis 2020, plusieurs projets communaux ont déjà été financés via ces bons : une crèche, les toits de deux écoles, un pavillon des jeunes ou encore des chassis.

Cette nouvelle campagne qui démarre ce mardi à partir de 19h prendra fin le 4 novembre.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Gauthier Flahaut et Pierre Delmée