Etterbeek : le conseil communal débat du faux collaborateur de l’échevine à huis clos

La discussion s’est toutefois tenue à huis clos, a tranché le bourgmestre Vincent De Wolf (MR), invoquant le respect de la loi dès lors qu’une personne nommément citée est concernée.

Le conseil communal d’Etterbeek s’est penché lundi soir sur la médiatique affaire du faux collaborateur de l’échevine socialiste Colette Njomgang-Fonkeu. Le conseiller communal Ecolo Thibault Deleixhe souhaitait interroger publiquement l’échevine sur le recrutement du jeune S. B., aujourd’hui soupçonné, selon La Capitale, de faux, usage de faux, usurpation d’identité, escroquerie, fraude à la solidarité et home-jacking avec séquestration.

► Relire | Arnaque à Etterbeek : un collaborateur usurpe l’identité d’une échevine

L’échevine a d’ailleurs déclaré avoir porté plainte en son nom propre contre son ancien collaborateur. L’élu écologiste plaidait pour un débat ouvert, arguant que la question visait “l’impact pour la commune et son administration, non le cas personnel” et que l’affaire ayant déjà été largement médiatisée, les citoyens avaient droit à la transparence. Le bourgmestre a maintenu le huis clos : “Le nom de la personne a été publicisé, donc le dossier sera irrémédiablement lié à son identité. Juridiquement, il n’est pas possible d’en débattre en séance publique.” L’échevine Njomgang-Fonkeu a reconnu dans la presse avoir été “abusée” par son collaborateur, rencontré sur une brocante et engagé, malgré l’absence de qualifications. Elle affirme l’avoir même hébergé, avant de découvrir qu’il multipliait les fraudes et mensonges. “Ce garçon est malade, il faut l’interner, il inspire confiance aux gens et ment sans en avoir l’air”, a-t-elle encore confié à La Capitale.

Ecolo Etterbeek a demandé en amont du conseil communal, sur les réseaux sociaux, un examen précis des risques encourus pour la commune et de la supervision des collaborateurs politiques. Le parti entend obtenir des garanties pour éviter qu’un tel épisode ne puisse se reproduire. La discussion à huis clos a été plus que longue.

Belga