“Est-ce qu’on doit s’excuser ? Non” : Sven Gatz intervient dans la polémique sur le drapeau palestinien relancée à Jette

L’affaire des propos d’Olivier Corhay (MR-Open VLD), qui avait assimilé le drapeau palestinien au Hamas et comparé le comportement de la cheffe de groupe PS Leïla Agic à “celui d’un terroriste“, a de nouveau agité le conseil communal de Jette mercredi soir. Ce dérapage, dénoncé par plusieurs élus et qui avait conduit l’opposition à quitter la séance précédente, reste sans excuses publiques à ce jour.

► Lire aussi | “Le drapeau palestinien est le symbole d’un mouvement terroriste” : incident au conseil communal de Jette

C’est d’abord le conseiller PTB Jan Busselen qui a interpellé la bourgmestre Claire Vandevivere (LB) sur l’absence de réaction concrète depuis l’incident : “À ce jour, aucune excuse publique n’a encore été émise, et aucune mesure disciplinaire ou symbolique n’a été prise pour restaurer le climat de confiance“, a-t-il rappelé.

Il a également souligné que le président du conseil communal, Joris Poschet, avait écrit aux conseillers pour dénoncer les propos et inviter Olivier Corhay à s’excuser. Ce qu’il n’a pas fait et ne fera pas. Le chef de file MR-Open VLD reste sur ses positions : “Ce que j’ai exprimé est la vérité, je n’ai pas à m’excuser.” Le conseiller communal dénonce aussi une déformation de ses propos concernant Leïla Agic : “Je ne l’ai pas traitée de terroriste. J’ai dit que ces agissements, en interrompant mon intervention et en m’empêchant de m’exprimer, étaient une méthode de terroriste.” Quand on lui demande si la formulation n’était pas maladroite, il réitère : “Non, entraver la liberté d’expression, c’est comme ça que commence le terrorisme.“

Sven Gatz intervient

Fait inhabituel dans le débat de ce mercredi, le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Sven Gatz (Open VLD), est intervenu et a en quelque sorte défendu Olivier Corhay. Le ministre sortant a tenu à préciser : “Nous ne sommes pas dans un espace moral mais dans un espace politique.” Il ajoute ensuite : “Est-ce qu’on peut s’excuser ? Oui. Est-ce qu’on doit s’excuser ? Non.“

Une prise de position qui a surpris Leïla Agic, cheffe de groupe pour les socialistes. “Je ne m’attendais pas du tout à ce que Sven Gatz intervienne. J’ai été choquée“, nous dit-elle.

La bourgmestre condamne et nuance

Lors de sa réponse, la bourgmestre Claire Vandevivere (LB) a rappelé que les propos avaient bien été qualifiés de “dérapage” par de nombreux élus et a réaffirmé la nécessité d’un climat respectueux. Mais elle a insisté sur le fait qu’”il appartient à chacun, selon sa conscience et sa sensibilité, de présenter ses excuses“, soulignant qu’il s’agissait d’une responsabilité individuelle des élus et que le collège ne pouvait rien leur imposer à ce niveau.

La bourgmestre a aussi pointé les interruptions qui avaient émaillé la précédente séance : “Les interruptions de parole (…) ont malheureusement empêché le débat démocratique de se dérouler sereinement.“

“Ce sont des propos stigmatisants“

Là aussi, Leïla Agic se dit choquée. “D’une certaine manière, la bourgmestre rejette également la responsabilité sur moi, c’est choquant. Même si elle a condamné les propos sur le drapeau, sa réaction n’est pas à la hauteur“, regrette la socialiste. “Je ne suis pas contre les débats politiques difficiles, je vais même parfois volontairement les chercher. Mais là, ce sont des propos stigmatisants envers moi et toutes les personnes qui dénoncent ce qu’il se passe en Palestine“, poursuit-elle.

Pour la socialiste, laisser les propos d’Olivier Corhay sans excuses équivaut à une “banalisation de ce genre de propos. Créer un amalgame entre le peuple palestinien et le terrorisme, c’est quelque chose de dangereux et qui ne doit pas rester impuni.“

Si Leïla Agic peut attendre des sanctions à l’encontre d’Olivier Corhay, elle ne s’attend plus à des excuses. “Je n’attends plus rien de monsieur Corhay et du MR sur cette question, on les a complètement perdus“, conclut-elle.

Rédaction