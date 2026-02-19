Essyla représentera la Belgique à l’Eurovision avec la chanson “Dancing on the Ice”

La chanteuse Essyla, originaire de Perwez dans le Brabant wallon, représentera la Belgique au concours Eurovision de la chanson, a annoncé la RTBF jeudi matin. Elle interprétera la chanson “Dancing on the Ice” au mois de mai à Vienne.

Comme le veut la tradition, c’était cette année au tour de la RTBF de choisir l’artiste qui défendra les couleurs du Plat Pays et succèdera, peut-être, à Sandra Kim, unique gagnante belge. L’adolescente avait remporté le concours en 1986 avec son titre “J’aime la vie”.

Essyla, finaliste de The Voice Belgique, propose un univers “affirmé, coloré, pop, moderne et singulier”, selon la RTBF. Sa chanson s’inscrit dans un courant “électro-pop sophistiqué”. “C’est un message d’espoir, un hymne à la détermination de la jeunesse, à son optimisme et à sa capacité à tracer sa propre route. Une jeunesse qui choisit de continuer à avancer, à rêver, à danser sur la glace, malgré tout ce qui peut se fissurer ou se briser dans notre monde actuel“, explique la RTBF.

Les syndicats de la VRT et de la RTBF appellent au boycott

Plusieurs syndicats de la RTBF et de la VRT ont lancé mardi un appel au boycott du Concours Eurovision de la chanson. La CGSP-ACOD pointe la participation d’Israël et la persistance des violences à Gaza. Pour marquer le coup, les syndicats ont installé dans le hall d’entrée du siège des deux chaînes une série de mannequins formant le message “Boycott Eurovision”. Ils ont également adressé une lettre aux directions des deux diffuseurs publics, leur demandant de renoncer à la participation en n’envoyant pas de candidat et de ne pas diffuser le concours.

“C’est la troisième année d’affilée que nous menons des actions autour de l’Eurovision. La première année, nous avions interrompu la diffusion avec un panneau de protestation ; l’année dernière, nous avions trouvé un partenaire en Oxfam et cette année, nous sommes ici avec nos collègues de la RTBF, soutenus par un large mouvement de la société civile“, la vice-présidente de l’ACOD pour la VRT, Ilse Orbaen.

Cette action s’inscrit dans “un cadre international plus large“, selon Eric Tamundele, réalisateur à la RTBF et syndicaliste de la CGSP : “Des pays comme l’Espagne, les Pays-Bas et l’Irlande ont déjà opté pour le boycott et à Malte et en Grèce, des syndicats se mobilisent également pour empêcher la diffusion de l’événement.”

Pour l’heure, la RTBF maintient la présentation de son candidat jeudi, tandis que la VRT a confirmé qu’elle diffusera le concours, tout en prévoyant un “encadrement contextuel supplémentaire”.

Avec Belga