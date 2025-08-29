Équilibre budgétaire en 7 ans : le PTB prêt à discuter mais refuse l’austérité, “dans le cadre actuel, ça ne peut pas se faire sans couper dans le service public”

Alors que le facilitateur pour la Région bruxelloise, Yvan Verougstraete (Les Engagés) a envoyé une première note aux partenaires potentiels, le PTB a répondu avec des “remarques constructives”. Françoise De Smedt, cheffe de file PTB était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

La semaine dernière, Yvan Verougstraete a rencontré tous les partis politiques à l’exception de la Team Fouad Ahidar et de Vlaams Belang. De ses rencontres, il a rédigé une note de 17 pages. Le PTB sera-t-il présent lors de la prochaine rencontre ? Pour la cheffe de file, “On va voir, pour le moment, on a fait nos retours, et envoyés nos remarques sur la note”, précise Françoise De Smedt.

Si le parti est prêt à continuer les discussions, le PTB a quelques divergences par rapport à la note, notamment le retour à l’équilibre budgétaire en sept ans avec 2/3 de coupes d’ici la fin de cette mandature. “Dans le cadre actuel, ça ne peut pas se faire sans couper dans le service public, dans les milieux associatifs ou sans de nouvelles taxes pour les travailleurs. On est pour revenir à l’équilibre, mais pas avec de l’austérité”. Parmi les autres éléments qui dirigent le parti : l’absence de l’encadrement des loyers, alors même que l’ordonnance contre les loyers abusifs vient d’être votée. Françoise De Smedt reconnaît cependant de bonnes intentions dans cette note, mais affirme qu’il faut “être réaliste.”

Quant à la possibilité d’une majorité progressiste, comme le souhaitait Ahmed Laaouej, chef de file du PS, l’option semble avoir été évincée avec le retrait de Vooruit. “Quand on voit ce qu’ils mettent en place au fédéral… Ça va rajouter des couches sur l’aggravation des inégalités”, répond Françoise De Smedt à la question : “Vooruit est-il un parti de gauche”.

■ Interview de Françoise De Smedt, cheffe de file PTB au Parlement bruxellois au micro de Fabrice Grosfilley