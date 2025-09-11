Enquête sur des faits de corruption à la prison de Haren : trois personnes placées sous mandat d’arrêt

Trois personnes ont été placées sous mandat d’arrêt dans le cadre de l’enquête après la série d’interpellations survenues mardi dans le cadre d’une enquête pour corruption à la prison de Haren, indique le parquet de Bruxelles jeudi dans un communiqué.

“Les personnes concernées ont été entendues. Le juge d’instruction a placé trois d’entre elles sous mandat d’arrêt pour des faits de vente et détention de stupéfiants, vente et détention de stupéfiants en association, association de malfaiteurs et corruption publique“, détaille le parquet.

Les individus placés sous mandat d’arrêt sont une femme de 27 ans et deux hommes âgés de 26 et 39 ans. Une autre personne, une femme de 33 ans, a été inculpée pour détention illicite de stupéfiants et a été remise en liberté sans conditions.

“La garde à vue des autres individus interpellés à la demande du magistrat instructeur a été levée après audition et l’enquête se poursuit,” a ajouté le parquet.

Mardi, 12 personnes avaient été privées de liberté après une intervention policière à la prison de Haren. Certains membres du personnel auraient été concernés par des faits de trafic de drogue, avait alors appris Belga à bonne source. Le parquet “souligne une fois de plus qu’il poursuit sa lutte pour garantir l’intégrité au sein des établissements pénitentiaires et remercie également les services de police de la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles pour leur engagement dans cette opération.“

Le 16 juin dernier, une vaste opération policière avait déjà été menée à la prison de Haren, lors de laquelle des quantités de drogue avaient été découvertes, menant à l’ouverture de sept nouveaux dossiers judiciaires. Aucun lien n’a été établi par le parquet entre les deux opérations.

Belga – Photo : Belga