Enquête ouverte pour incendie volontaire après trois voitures incendiées à Anderlecht

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour incendie volontaire après le feu qui a détruit trois véhicules dans la nuit de samedi à dimanche rue du Chimiste à Anderlecht, indique-t-il lundi. Un bâtiment voisin a également été endommagé, mais aucun blessé n’a été signalé.

Selon Laura Demullier, porte-parole du parquet, les premières constatations montrent qu’au moins l’un des trois véhicules a été incendié volontairement. Le ministère public a ordonné les premiers devoirs d’enquête, notamment l’intervention du laboratoire de la police judiciaire fédérale et la désignation d’un expert en incendie.

Les pompiers bruxellois, appelés sur place avec la police, ont maîtrisé le sinistre. Deux camionnettes et une voiture étaient en flammes à l’angle des rues du Chimiste et des Mégissiers. La chaleur a fait éclater les vitres d’un bâtiment à proximité, obligeant les pompiers à retirer les éclats de verre dans l’enceinte de l’établissement.

Dans la même rue, trois voitures avaient déjà pris feu dans la nuit du 8 au 9 septembre. Les pompiers, appelés vers 23h45, avaient alors éteint les flammes qui avaient endommagé le bâtiment communal de la cohésion sociale, noirci par la fumée dégagée par les véhicules. Là aussi, une vitre avait éclaté sous l’effet de la chaleur. Le parquet confirme qu’une enquête est également en cours pour ces faits.

Belga