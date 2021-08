Énergie : en deux ans, les prix de l’électricité et du gaz ont augmenté considérablement

Cette hausse concerne principalement les ménages ayant souscrit un contrat à prix variable. C’est ce que révèle Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG) dans une note.

En ce qui concerne l’électricité, le prix est passé de 891 euros en août 2019 à 1.014 euros en août 2021, soit une hausse de 123 euros en l’espace de deux. Pour ce qui est du gaz, la différence est encore plus élevée puisque le prix est passé de 1.031 euros à 1.609 euros durant la même période, soit une augmentation de 578 euros.

Cela s’explique par des niveaux de prix historiquement élevés au cours du deuxième et du troisième trimestre 2021. Les fournisseurs ont dès lors répercuté cette hausse sur leur offres tarifaires.

Des prix évolutifs en fonction des saisons

L’impact de la hausse des prix sur la facture annuelle des ménages avec un contrat à prix variable est pondéré en fonction de la courbe Synthetic Load Profiles (SLP). Cette courbe dépend des saisons, surtout en ce qui concerne le gaz. La hausse des prix observée aux deuxième et troisième trimestres n’impactera que 17 % de la composante énergie de la facture annuelle de gaz naturel des ménages et 44 % de la composante énergie de la facture annuelle d’électricité des ménages.

Les prix des deuxièmes et troisièmes trimestres comptent donc proportionnellement moins dans la facture annuelle que ceux des premiers et quatrièmes trimestres.

Un impact plus élevé entre 2020 et 2021

La CREG explique qu’au vu des prix exceptionnellement bas de 2020, l’impact avec 2021 est élevé. Pour l’électricité (3.500 kWh/an), le prix augmente en moyenne de 49 euros entre 2019 et 2021, alors qu’il augmente de 70 euros entre 2020 et 2021. Pour le gaz (23.600 kWh/an), le prix connait une hausse de 84 euro entre 2019 et 2021, et de 111 euros entre 2020 et 2021.

Test Achats réagit

Dans un communiqué, l’association de consommateurs explique: “Test Achats rappelle que la facture d’électricité belge se compose aujourd’hui d’environ 70 % de tarifs de réseau et de toutes sortes de taxes, alors que l’énergie n’en représente qu’environ 30 %. En conséquence, la facture d’électricité belge est depuis des années l’une des plus élevées d’Europe. Selon Test Achats, la facture devrait être dépouillée des taxes et des prélèvements et réduite à l’essentiel : l’électricité et son transport. De cette manière, les consommateurs seraient également mieux protégés contre les fluctuations de prix sur le marché“.

