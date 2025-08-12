En raison des fortes chaleurs, les points d’eau bruxellois sous haute surveillance

Carole et Bruno, deux experts de Bruxelles Environnement vérifient la présence de cyanobactéries.

Ces petites algues bleues qui ressemblent à des fils de peinture. Et les résultats ce mardi sont mitigés : “Il y en a plus que la semaine passée. C’est donc une zone à surveiller”, explique Bruno.

Il est donc temps d’appliquer la première mesure : mettre des panneaux informatifs pour prévenir des risques. S’il n’y a pas de danger imminent, le taux peut toujours augmenter et il n’existe aucun traitement. “Au premier seuil, on place des panneaux informatifs, notamment pour dire aux maîtres de pas faire boire les chiens, et si on passe le deuxième seuil, il faut soit clôturer l’étang, soit en cas extrême, le vidanger.”

Deuxième phénomène qui recouvre les étangs, un étrange tapis vert : les lentilles d’eau. Celles-ci empêchent le soleil de passer et de produire de l’oxygène, ce qui provoque de l’asphyxie et peut nuire aux poissons. Ici le traitement est simple : des oies, qui se régalent de ces lentilles.

Sur les 40 étangs gérés par Bruxelles Environnement, 40 sont cyanosés.

■ Reportage d’Adeline Bauwin et Frédéric De Heneau