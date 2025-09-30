En moyenne, 30 drones détectés par jour aux alentours de Brussels Airport

Plus de 31.000 vols de drones ont été détectés dans les zones surveillées en 2024 en Belgique.

Parmi ceux-ci, neuf sur dix n’étaient pas autorisés à voler, a rapporté mardi le quotidien L’Echo, sur la base de données récoltées par SkeyDrone, une filiale du contrôleur aérien belge Skeyes. Ces vols ne constituent pas pour autant une menace, a insisté ce dernier.

En Belgique, SkeyDrone détecte et alerte sur la présence de drones dans des zones sensibles, comme les aéroports et les zones militaires. Aux alentours de Brussels Airport, soit le plus grand espace aérien contrôlé, 30 drones en moyenne sont détectés par jour. Aucun avion n’a cependant dû être détourné à Bruxelles à cause de drones. “Nous avons déjà fermé temporairement une piste de l’aéroport, par exemple, mais jamais l’ensemble”, a déclaré le CEO de Skeyes, Johan Decuyper, cité par L’Echo.

