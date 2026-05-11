En Turquie, la reine Mathilde retrouve une ancienne députée bruxelloise devenue ministre du gouvernement d’Erdogan

Pour sa première mission économique en Turquie, la reine Mathilde a retrouvé à Istanbul une figure bien connue de la politique bruxelloise : l’ancienne députée schaerbeekoise Mahinur Özdemir.

La reine Mathilde préside sa première mission économique belge, en Turquie. À ses côtés, à Istanbul, une vaste délégation ministérielle et d’entreprises. La visite de cinq jours est centrée sur la transition énergétique, le transport et la logistique, la santé et le pharma, l’aérospatial et la défense ainsi que la numérisation et l’industrie 4.0. À Istanbul, la Reine a rencontré une personnalité turque connue de la vie politique bruxelloise : Mahinur Özdemir.

La ministre turque de la Famille et des Services sociaux a été nommée par le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, ministre accompagnatrice. Ce choix a peut-être été motivé pour sa proximité avec la Belgique : Mahinur Özdemir, née à Schaerbeek, a été conseillère dans sa commune natale puis députée au Parlement bruxellois, alors qu’elle était au cdH. Elle était, à l’époque, la première parlementaire d’Europe portant le voile islamique, suscitant de nombreux débats sur le port de signes religieux dans une assemblée politique. Le Centre démocrate humaniste l’a finalement exclue en 2015 pour avoir refusé de reconnaître clairement le génocide arménien. L’élue belgo-turque continuera à siéger en tant qu’indépendante jusqu’en 2019. Après avoir été nommée ambassadrice de Turquie en Algérie en janvier 2020, Mahinur Özdemir (désormais au parti d’Erdoğan, l’AKP) est devenue ministre turque de la Famille en 2023.

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“Ayant grandi en Belgique, exercé des fonctions politiques et diplomatiques en Europe, et servant aujourd’hui notre nation en Turquie tout en ayant la responsabilité de représenter notre pays tant au niveau national qu’international, cette visite revêt pour moi une signification toute particulière“, écrit la ministre sur le réseau social X, en marge de cette visite.

📍İstanbul Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan tarafından mihmandar Bakan olarak görevlendirildiğim, Belçika Kraliçesi Sayın Mathilde ve heyetini ekonomik misyon vesilesiyle ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Belçika’da doğup büyümüş, Avrupa’da siyaset ve diplomasi… pic.twitter.com/WMnAnZLjXX — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) May 10, 2026

Mahinur Özdemir a ainsi accompagné la reine Mathilde pour la visite des installations de l’entreprise technologique Baykar, mais aussi du palais de Dolmabahçe.

La délégation emmène également le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot. L’ancien président des Engagés a également été président du cdH, quelques années après l’exclusion de Mahinur Özdemir (Benoît Lutgen était alors président). Une source au sein de la délégation belge assure toutefois auprès de nos confrères de La Libre que “tout se passe de manière cordiale.”

Cela n’a pas empêché Maxime Prévot et le ministre de la Défense et du Commerce extérieur Theo Francken de signer, ce lundi à Istanbul, une déclaration commune visant à renforcer les relations commerciales bilatérales entre la Turquie et la Belgique. Près de 400 personnes sont présentes pour participer aux visites d’entreprises, séminaires et rencontres organisées jusqu’à jeudi.

BX1 – Photo : X – @MahinurOzdemir