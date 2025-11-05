Passer la navigation
Emilio Ferrera revient au Crossing Schaerbeek

Le Crossing Schaerbeek officialise le retour d’Emilio Ferrera comme entraîneur principal de l’équipe première. Schaerbeekois de cœur et figure majeure du football belge, Ferrera s’engage pour six mois, avec une option d’une saison supplémentaire.

Outre ses fonctions d’entraîneur, il contribuera au développement de l’école des jeunes. Il sera épaulé par Nabil Chedid (adjoint) et Hubert Lemaire (préparateur physique), deux techniciens reconnus qui rejoignent le staff dès le 10 novembre.

Ce retour symbolique marque le lancement d’un nouveau projet ambitieux et durable pour le club. “Bienvenue à la maison, Emilio”, conclut le club dans son communiqué.

