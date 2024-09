Élections communales à Uccle : Boris Dilliès (MR) ambitionne “d’obtenir la majorité absolue”

Boris Dilliès (MR), le bourgmestre de la commune d’Uccle et candidat à sa réélection, vise la majorité absolue à l’issue des élections communales du 13 octobre. Il était l’invité de la matinale Bonjour Bruxelles.

Le MR, l’Open Vld, DéFI et des indépendants se sont alliés pour les élections du 13 octobre. Cette liste, qui rassemble la droite et le centre, ambitionne d’obtenir une majorité absolue. “Nous proposons un projet commun, le plus adapté possible pour les Ucclois. Le message envers les électeurs est plus clair : nous sommes tous réunis sous la même bannière”, explique Boris Dilliès, le bourgmestre d’Uccle.

Exit donc Ecolo, qui fait pourtant partie de la majorité actuelle. Le MR renoue en revanche avec DéFI, actuellement dans l’opposition. La cohabitation avec les écologistes était-elle difficile ? Non, selon le maïeur, qui, malgré quelques divergences, tire un bilan positif de la législature. “Nous sommes deux familles politiques différentes, mais qui se sont toujours respectées”. avance encore le libéral. “Notre bilan est perfectible évidemment, mais nous sommes une des rares communes à ne pas avoir augmenté la fiscalité. Nous avons réussi à opérer le déménagement de l’administration communale dans ses nouveaux locaux, sans augmenter les impôts locaux d’un euro”.

La mobilité au centre du programme

L’un des axes majeurs du programme porté par Boris Dilliès concerne la mobilité. Pas question de supprimer des places de parking, mais l’accent est aussi mis sur le développement des pistes cyclables. Est-ce réellement envisageable ? “C’est parfois plus compliqué, et ça prend plus de temps, mais oui, c’est possible. Prenons l’exemple de l’avenue Guillaume Herinckx, qui a été entièrement refaite. Elle comprend désormais des trottoirs dignes de ce nom, évidemment des pistes cyclables. Pour autant, aucune place de stationnement n’a été supprimée”.

► Interview de Boris Dilliès, dans Bonjour Bruxelles.