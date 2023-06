Elections 2024 : la désinformation nous menace-t-elle ?

Les risques de désinformation planent-ils sur les prochaines élections ? La question peut se poser à tous les niveaux de pouvoir – fédéral, régional – mais sans doute plus encore pour les Européennes. Un rapport sur la désinformation et les ingérences étrangères vient d’être publié et voté à une large majorité au Parlement européen. Les dangers viennent en particulier de Russie et de Chine, mais pas exclusivement. Tik Tok, la plateforme chinoise est, sans surprise, montrée du doigt. Il y aussi l’Intelligence Artificielle qui augmente les risques de désinformation si le citoyen ne parvient plus à distinguer le vrai du faux. Mais l’ingérence étrangère peut aussi prendre d’autres formes, comme le scandale du Qatargate l’a montré.

On en parle avec Axel Legay, professeur en cybersécurité à l’UCLouvain, et avec Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne dans le Groupe des Verts et membre de la Commission Spéciale du Parlement européen sur les ingérences étrangères.

■ Une émission présentée par Paul Germain depuis le Parlement européen à Bruxelles